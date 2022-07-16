В Покровске сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Городской голова Покровска (Донецкая область) Руслан Требушкин сообщил о взрывах в городе, передает УНН.
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“В Покровске слышны взрывы. Сохраняем спокойствие и не публикуем никакую информацию в соцсетях. Верим в ВСУ и ждем официальных сообщений”, – написал он в своем Telegram.
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Российские оккупанты сегодня нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области, попали в поле и дорожную инфраструктуру.
Кроме этого, оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Захватчики разрушили дома в частном секторе, а также атаковали промышленные объекты.