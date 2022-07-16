Краматорськ вранці знову зазнав ворожого удару - мер

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"Знову неспокійний ранок у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле та пошкодили дорожню інфраструктуру. На щастя обійшлося без жертв та руйнувань домівок", - написав Гончаренко у Facebook.

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Поліція Донеччини повідомляє, що за минулу добу окупанти завдали 21 удару по мирному населенню в області. Є вбиті та поранені.

Так, ворог обстріляв 12 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне. Росіяни вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артилерією.

Руйнувань зазнали ще 54 цивільних об’єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля.