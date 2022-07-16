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Краматорськ вранці знову зазнав ворожого удару - мер

Краматорськ вранці знову зазнав ворожого удару - мер

Київ • УНН

 • 247860 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали черговий удар по Краматорську у Донецькій області, влучили у поле та дорожню інфраструктуру. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

"Знову неспокійний ранок у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле та пошкодили дорожню інфраструктуру. На щастя обійшлося без жертв та руйнувань домівок", - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

Поліція Донеччини повідомляє, що за минулу добу окупанти завдали 21 удару по мирному населенню в області. Є вбиті та поранені.

Так, ворог обстріляв 12 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне. Росіяни вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артилерією.

Руйнувань зазнали ще 54 цивільних об’єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля.

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