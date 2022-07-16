Краматорск утром снова потерпел вражеский удар - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области, попали в поле и дорожную инфраструктуру. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует УНН.
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"Снова неспокойное утро в Краматорске. Враг нанес удар по поселку Малотарановка. Попадание было в поле и повредили дорожную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв и разрушений домов", - написал Гончаренко в Facebook.
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Полиция Донецкой области сообщает, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 21 удар по мирному населению в области. Есть убитые и раненые.
Так, враг обстрелял 12 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровка, села Золотые Пруды, Верхнекаменское, Островское, Новомарково, Ягодное. Россияне ударили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артиллерией.
Разрушений претерпели еще 54 гражданских объекта: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирные, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля.