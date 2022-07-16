У Покровську повідомляють про вибухи

Цитата

“У Покровську чутно вибухи. Зберігаємо спокій та не публікуємо ніякої інформації у соцмережах. Віримо у ЗСУ і чекаємо офіційних повідомлень”, – написав він у своєму Telegram.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні завдали черговий удар по Краматорську у Донецькій області, влучили у поле та дорожню інфраструктуру.

Окрім цього, окупанти вдарили по Костянтинівці у Донецькій області. Загарбники зруйнували будинки у приватному секторі, а також атакували промислові об'єкти.