В заброшенной АТС в Харькове нашли убитого мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В помещении неиспользуемой автоматической телефонной станции в Харькове нашли труп мужчины. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном помещении. Полицией установлено, что это гражданин Украины, 1968 года рождения, неработающий.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство. Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.
Как сообщал УНН, в ночь на субботу, 26 января, полиция в городе Днепр обнаружила на улице труп женщины.
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