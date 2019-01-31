В заброшенной АТС в Харькове нашли убитого мужчину

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном помещении. Полицией установлено, что это гражданин Украины, 1968 года рождения, неработающий.



Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство. Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.



Как сообщал УНН, в ночь на субботу, 26 января, полиция в городе Днепр обнаружила на улице труп женщины.



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