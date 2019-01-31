У покинутій АТС в Харкові знайшли вбитого чоловіка

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутому приміщенні. Поліцією встановлено, що це громадянин України, 1968 року народження, непрацюючий.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Причини і обставини злочину встановлюються.



Як повідомляв УНН, в ніч на суботу, 26 січня, поліція в місті Дніпро виявила на вулиці труп жінки.



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