У покинутій АТС в Харкові знайшли вбитого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У приміщенні невикористаної автоматичної телефонної станції в Харкові знайшли труп чоловіка. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.
Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутому приміщенні. Поліцією встановлено, що це громадянин України, 1968 року народження, непрацюючий.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Причини і обставини злочину встановлюються.
Як повідомляв УНН, в ніч на суботу, 26 січня, поліція в місті Дніпро виявила на вулиці труп жінки.
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