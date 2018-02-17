В Пхенчхане нашли мертвым журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Пхенчхане, в медиа-деревне, где проживают аккредитованные на зимние Олимпийские игры-2018 сотрудники СМИ, обнаружили мертвым корейского журналиста, передает УНН со ссылкой на издание Yonhapсо.
По информации издания, тело мужчины обнаружил сосед по комнате. Умершему было 55 лет и его фамилия Ким.
В полиции отметили, что во время Игр Ким занимался переводом для японской прессы.
Сейчас корейские правоохранители выясняют причину его смерти.
Напомним, сегодня четверо украинцев поведут борьбу за медали Олимпийских игр.