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У Пхенчхані знайшли мертвим журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Пхенчхані, в медіа-селі, де проживають акредитовані на зимові Олімпійські ігри-2018 співробітники ЗМІ, виявили мертвим корейського журналіста, передає УНН з посиланням на видання Yonhapсо.

За інформацією видання, тіло чоловіка виявив сусід по кімнаті. Померлому було 55 років і його прізвище Кім.

У поліції зазначили, що під час Ігор Кім займався перекладом для японської преси.

Наразі корейські правоохоронці з'ясовують причину його смерті.

Нагадаємо, сьогодні четверо українців поведуть боротьбу за медалі Олімпійських ігор.

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