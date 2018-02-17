У Пхенчхані знайшли мертвим журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Пхенчхані, в медіа-селі, де проживають акредитовані на зимові Олімпійські ігри-2018 співробітники ЗМІ, виявили мертвим корейського журналіста, передає УНН з посиланням на видання Yonhapсо.
За інформацією видання, тіло чоловіка виявив сусід по кімнаті. Померлому було 55 років і його прізвище Кім.
У поліції зазначили, що під час Ігор Кім займався перекладом для японської преси.
Наразі корейські правоохоронці з'ясовують причину його смерті.
Нагадаємо, сьогодні четверо українців поведуть боротьбу за медалі Олімпійських ігор.