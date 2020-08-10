В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86709 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102513 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127662 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107836 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127997 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101396 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

Киев  •  УНН

 • 11929 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 считаются пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут в Южной Корее с начала месяца. Об этом сообщил в понедельник центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

За прошедшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Повреждено не менее 14 тыс. жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс.

Сообщается о по меньшей мере 700 оползнях. Под водой оказались около 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку к Корейскому полуострову приближается тайфун “Чанми”. Ожидается, что во вторник утром он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем коснется южного побережья страны. Согласно прогнозам, на территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.

Как сообщал УНН, в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.

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