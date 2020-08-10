В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 считаются пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут в Южной Корее с начала месяца. Об этом сообщил в понедельник центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
За прошедшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.
Повреждено не менее 14 тыс. жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс.
Сообщается о по меньшей мере 700 оползнях. Под водой оказались около 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.
Синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку к Корейскому полуострову приближается тайфун “Чанми”. Ожидается, что во вторник утром он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем коснется южного побережья страны. Согласно прогнозам, на территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.
Как сообщал УНН, в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.