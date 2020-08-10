У Південній Кореї через сильні дощі загинула 31 людина

За минулі вихідні дні 13 людей загинули в місті Кванджу і в провінціях Південна і Північна Чолла. Близько 7 тис. осіб в 11 містах і провінціях змушені були покинути свої будинки через загрозу їх підтоплення і обвалення, 3,4 тис. громадян досі залишаються в пунктах тимчасового розміщення.

Пошкоджено не менше 14 тис. житлових і громадських будівель, а також близько 4,3 тис. мостів і ділянок автомобільних трас.

Повідомляється про щонайменше 700 зсувів. Під водою опинилися приблизно 25 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Синоптики прогнозують посилення дощів, оскільки до Корейського півострова наближається тайфун “Чанмі”. Очікується, що у вівторок вранці він пройде в безпосередній близькості від острова Чеджудо, а потім торкнеться південне узбережжя країни. Згідно з прогнозами, на території Південної Кореї очікується випадання від 80 до 250 мм опадів.

Як повідомляв УНН, в Індії в результаті зсуву на плантації загинуло понад 40 осіб.