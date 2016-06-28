В вопросе назначения нового состава ЦИК нет политического консенсуса - Парубий

"На сегодня нет политического консенсуса между партиями. И до того момента, пока не будет политического согласования, выносить этот вопрос на сессию очень опасно", - сказал он.

Парубий также отметил, что, согласно закону, члены ЦИК увольняются и назначаются по отдельности.

"Может быть ситуация, когда будут уволены нынешние члены ЦИК, но не будут избраны новые", - пояснил спикер ВР.

По его словам, "мы будем собираться с главами фракций, начиная с четверга, обсуждать наши планы на лето. Если будет согласование и достаточное количество голосов за ЦИК, то в тот же момент я этот вопрос вынесу на голосование".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду постановления, которыми предлагает уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых глава ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная. Также Порошенко предлагает назначить членами Центральной избирательной комиссии 11 человек.