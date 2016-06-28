У питанні призначення нового складу ЦВК немає політичного консенсусу - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в питанні призначення нового складу Центральної виборчої комісії немає політичного консенсусу, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“На сьогодні немає політичного консенсусу між партіями. І до того моменту, поки не буде політичного узгодження, виносити це питання на сесію є дуже небезпечним”, — сказав він.
А.Парубій також зауважив, що, згідно з законом, члени ЦВК звільняються і призначаються кожен окремо.
“Може бути ситуація, коли будуть звільнені нинішні члени ЦВК, але не будуть обрані нові”, — пояснив спікер ВР.
За його словами, “ми будемо збиратися з головами фракцій, починаючи з четверга, обговорювати наші плани на літо. Якщо буде узгодження і достатня кількість голосів за ЦВК, то в той же момент я це питання винесу на голосування”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс до Ради постанови, якими пропонує звільнити 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, серед яких голова ЦВК Михайло Охендовський і його заступники Андрій Магера і Жанна Усенко-Чорна. Також Порошенко призначити членами Центральної виборчої комісії 11 осіб.