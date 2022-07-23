В подразделениях войск рф все чаще фиксируется дезертирство и неповиновение командованию - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В подразделениях российских войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию», - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
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Ранее сообщалось, что дезертиров среди российских оккупантов в Запорожской области становится больше в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф.