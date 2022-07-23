У підрозділах військ рф все частіше фіксується дезертирство та непокора командуванню - Генштаб

Цитата

«В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, наголошується, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що дезертирів серед російських окупантів у Запорізькій області стає більше у геометричній прогресії, для їх пошуку направили фсб рф.