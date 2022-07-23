У підрозділах військ рф все частіше фіксується дезертирство та непокора командуванню - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню», - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, наголошується, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
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Раніше повідомлялося, що дезертирів серед російських окупантів у Запорізькій області стає більше у геометричній прогресії, для їх пошуку направили фсб рф.