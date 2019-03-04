В подпольном цехе изъяли 3 тонны спирта и около 3 тысяч бутылок фальсификата

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26358 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117202 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120588 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123027 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121822 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153309 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117249 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145157 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130490 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 37894 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 68206 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 121818 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

07:19 • 31340 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 55013 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 118978 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153306 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166730 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178110 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 117195 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 84294 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101461 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105094 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104796 просмотра
Актуальное
В подпольном цехе изъяли 3 тонны спирта и около 3 тысяч бутылок фальсификата

В подпольном цехе изъяли 3 тонны спирта и около 3 тысяч бутылок фальсификата

Киев  •  УНН

 • 12312 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. На Буковине правоохранители пресекли незаконную деятельность цеха по подпольному производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

По результатам следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили подпольный цех по незаконному изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий.

В частности, из незаконного оборота изъято: 3 тонны спирта; 2754 бутылки и 24 тетропакета незаконно-изготовленных ликероводочных изделий; марки акцизного налога Украины с признаками фальсификации, фурнитуру для изготовления фальсификата и т. п.

В прокуратуре сообщили, что общая стоимость изъятых товаров составляет более 2,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье уничтожили конфискован элитный алкоголь

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК Украины, правоохранители осуществили 8 санкционированных обысков на территории области.

Как сообщал УНН, в Николаеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы