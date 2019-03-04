В подпольном цехе изъяли 3 тонны спирта и около 3 тысяч бутылок фальсификата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На Буковине правоохранители пресекли незаконную деятельность цеха по подпольному производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
По результатам следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили подпольный цех по незаконному изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий.
В частности, из незаконного оборота изъято: 3 тонны спирта; 2754 бутылки и 24 тетропакета незаконно-изготовленных ликероводочных изделий; марки акцизного налога Украины с признаками фальсификации, фурнитуру для изготовления фальсификата и т. п.
В прокуратуре сообщили, что общая стоимость изъятых товаров составляет более 2,7 млн грн.
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Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК Украины, правоохранители осуществили 8 санкционированных обысков на территории области.
Как сообщал УНН, в Николаеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.