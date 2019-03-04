У підпільному цеху вилучили 3 тонни спирту і близько 3 тисяч пляшок фальсифікату

За результатами слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили підпільний цех з незаконного виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Зокрема, з незаконного обігу вилучено: 3 тонни спирту; 2754 пляшки та 24 тетропакети незаконно-виготовлених лікеро-горілчаних виробів; марки акцизного податку України з ознаками фальсифікації, фурнітуру для виготовлення фальсифікату, тощо.

У прокуратурі повідомили, що загальна вартість вилучених товарів сягає понад 2,7 млн грн.

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Зазначається, що в межах розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК України, правоохоронці здійснили 8 санкціонованих обшуків на території області.

Як повідомляв УНН, у Миколаєві ліквідували цех з виробництва фальсифікованого алкоголю.