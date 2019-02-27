У Миколаєві ліквідували цех з виробництва фальсифікованого алкоголю

У рамках проведення операцій "Акциз-2019" та "Рубіж" податківцями було встановлено, що в одному із промислових приміщень обласного центру функціонує підпільний цех, у якому за допомогою спеціального обладнання здійснюється незаконне кустарне виготовлення алкогольних виробів (спиртовмісної рідини прозорого та коричневого кольору) шляхом змішування технічної води з підведеного водопроводу зі спиртом невідомого походження та якості, ароматизаторів та барвників. Готову продукцію розливали, як в пластикові пляшки об’ємом 0,5, 5 та 6 літрів,так і в скляну тару відомих українських брендів, яку зберігали з метою подальшого збуту у гаражних боксах на території місцевих гаражних кооперативів та інших складських приміщеннях.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено понад 13,5 тис. літрів спирту, більше 3,9 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, розлитого в пластикову та скляну тару з підробленими акцизними марками, а також понад 24 тис. пачок цигарок.



Окрім того, вилучено 40,4 тис. грн готівки, отриманої від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, мобільні телефони, планшети, флеш накопичувачі, чорнові записи та автомобілі, якими здійснювалось транспортування вказаних товарів.



Всього вилучено підакцизної продукції загальною орієнтовною вартістю майже 6,5 млн гривень.

Тривають подальші слідчі дії.



Раніше УНН повідомляв, що голландські митники перехопили 90 тис. пляшок горілки "на шляху до Північної Кореї".