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Голландці перехопили 90 тис. пляшок горілки "на шляху до Північної Кореї"

Голландці перехопили 90 тис. пляшок горілки "на шляху до Північної Кореї"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. За даними голландських ЗМІ, співробітники митниці в Нідерландах перехопили близько 90 тисяч пляшок горілки, яка, як вважається, прямувала до Північної Кореї, передає УНН з посиланням на Politico.

Минулого тижня митні органи Роттердама запідозрили недобре щодо контейнера, який, згідно з документами, прямував до Китаю. У контейнері було виявлено 3 тисячі коробок з горілкою.

"У нас виникла підозра, що контейнер прямував до Північної Кореї і призначався для членів уряду, які перебувають під режимом санкцій", - заявив директор з управління ризиками митниці Нідерландів Арно Коідж.

Як повідомляє видання, міністерство закордонних справ проведе розслідування щодо того, чи призначалася горілка для Північної Кореї і її лідера Кім Чен Ина, після чого вирішить, яка подальша доля конфіскованого алкоголю.

Нагадаємо, в березні минулого року комітет Ради Безпеки ООН вніс до списку санкцій в КНДР 27 судів, 21 компанію і одного бізнесмена за контрабанду нафти і вугілля.

Як повідомляв УНН, у в'єтнамському Ханої 27-28 лютого відбудеться другий саміт голови Держради КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією ЗМІ, США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни.

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