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Комитет СБ ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

Комитет СБ ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Комитет Совета Безопасности ООН внес в список санкций в КНДР 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщила в распространенном письменном заявлении постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, это “самый пространный санкционный список из всех, принимавшихся ранее” и он нацелен “на противодействие попыткам Северной Кореи заниматься контрабандными морскими перевозками с целью получать нефть и продавать уголь”.

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“Одобрение этого исторического санкционного пакета служит ясным свидетельством того, что международное сообщество едино в стремлении оказывать максимально возможное давление на Северную Корею, — заявила Хейли. — Мы хотим поблагодарить членов Совета Безопасности ООН, а также Японию и Южную Корею за взаимодействие с нами в стремлении оказывать давление и за их решимость применять резолюции Совета Безопасности, а также привлекать к ответственности нарушителей режима санкций”.

Санкции введены против 21 компании, 27 судов и одного физического лица в связи с незаконной перевозкой нефти и угля.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хоть лидер КНДР Ким Чен Ын и выразил желание как можно быстрее провести встречу с президентом США, санкции отменены не будут.

Как ранее сообщал УНН, агентство Reuters и газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна сообщили о том, что КНДР заработала около 200 млн долл. благодаря экспорту в обход ограничительных мер в Сирию плитки, не подвергается воздействию кислоты и некоторых клапанов с термометрами, которые использовались Дамаском для производства химического оружия. Отмечается, что с 2012 по 2017 сирийском правительственном Центра научных исследований и разработок КНДР направила более 40 грузов.

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