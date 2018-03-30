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Комітет РБ ООН ввів нові санкції відносно КНДР

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Комітет Ради Безпеки ООН вніс до списку санкцій по КНДР 27 судів, 21 компанію і одного бізнесмена за контрабанду нафти і вугілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як повідомила в поширеній письмовій заяві постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, це “найрозлогіший список санкцій з усіх, які приймалися раніше” і він націлений “на протидію спробам Північної Кореї займатися контрабандними морськими перевезеннями з метою отримувати нафту і продавати вугілля”.

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“Схвалення цього історичного санкційного пакету служить ясним свідченням того, що міжнародне співтовариство єдине в прагненні чинити максимально можливий тиск на Північну Корею, — заявила Хейлі. — Ми хочемо подякувати членам Ради Безпеки ООН, а також Японію та Південну Корею за взаємодію з нами у прагненні чинити тиск і за їх рішучість застосовувати резолюції Ради Безпеки, а також залучати до відповідальності порушників режиму санкцій”.

Санкції введені проти 21 компанії, 27 судів і одного фізичної особи в зв’язку з незаконним перевезенням нафти і вугілля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоч лідер КНДР Кім Чен Ин і висловив бажання якнайшвидше провести зустріч з президентом США, санкції скасовані не будуть.

Як раніше повідомляв УНН, агентство Reuters та газета The New York Times з посиланням на конфіденційну доповідь експертів комітету Ради Безпеки ООН з санкцій щодо Пхеньяна повідомили про те, що КНДР заробила близько 200 млн дол. завдяки експорту в обхід обмежувальних заходів у Сирію плитки, що не піддається впливу кислоти і деяких клапанів з термометрами, які використовувалися Дамаском для виробництва хімічної зброї. Відзначається, що з 2012 по 2017 рік сирійському урядовому Центру наукових досліджень і розробок КНДР направила більш ніж 40 вантажів.

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