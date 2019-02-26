Голландцы перехватили 90 тыс. бутылок водки “по пути в Северную Корею”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. По данным голландских СМИ, сотрудники таможни в Нидерландах перехватили около 90 тысяч бутылок водки, которая, как считается, направлялась в Северную Корею, передаёт УНН со ссылкой на Politico.
На прошлой неделе таможенные органы Роттердама заподозрили неладное в отношении контейнера, который, согласно документам, направлялся в Китай. В контейнере было обнаружено 3 тысячи коробок с водкой.
“У нас возникло подозрение, что контейнер направлялся в Северную Корею и предназначался для членов правительства, которые находятся под режимом санкций”, — заявил директор по управлению рисками таможни Нидерландов Арно Коидж.
Как сообщает издание, министерство иностранных дел проведёт расследование относительно того, предназначалась ли водка для Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына, после чего решит, какова дальнейшая судьба конфискованного алкоголя.
Напомним, в марте прошлого года комитет Совета Безопасности ООН внес в список санкций в КНДР 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля.
Как сообщал УНН, во вьетнамском Ханое 27-28 февраля состоится второй саммит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. По информации СМИ, США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны.