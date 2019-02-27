В Николаеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" налоговиками было установлено, что в одном из производственных помещений областного центра функционирует подпольный цех, в котором с помощью специального оборудования осуществляется незаконное кустарное изготовление алкогольных изделий (спиртосодержащей жидкости прозрачного и коричневого цвета) путем смешивания технической воды с подведенного водопровода со спиртом неизвестного происхождения и качества, ароматизаторов и красителей. Готовую продукцию разливали, как в пластиковые бутылки объемом 0,5, 5 и 6 литров, так и в стеклянную тару известных украинских брендов, которую хранили с целью дальнейшего сбыта в гаражных боксах на территории местных гаражных кооперативов и других складских помещениях.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято более 13,5 тыс. литров спирта, более 3,9 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковую и стеклянную тару с поддельными акцизными марками, а также более 24 тыс. пачек сигарет.



Кроме того, изъято 40,4 тыс. грн наличности, полученной от реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий, мобильные телефоны, планшеты, флеш накопители, черновые записи и автомобили, которыми осуществлялось транспортировки указанных товаров.



Всего изъято подакцизной продукции общей ориентировочной стоимостью почти 6,5 млн гривен.

Продолжаются следственные действия.



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