В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме, информации о погибших и пострадавших пока нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Поступило сообщение о взрыве в подъезде жилого дома от очевидцев", - сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Однако в управляющей компании сообщили, что точный адрес, где произошло ЧП: улица Народного ополчения, дом 219.
Предварительная причина - взрыв бытового газа в одной из квартир.
Напомним, в оккупированном Донецке мужчина подорвал гранату в микроавтобусе.