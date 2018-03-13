У Петербурзі стався вибух в житловому будинку

"Надійшло повідомлення про вибух в під'їзді житлового будинку від очевидців", - повідомили в прес-службі міського ГУ МНС.

Відомостей про постраждалих поки не надходило. Однак в керуючій компанії повідомили, що точна адреса, де сталася надзвичайна подія: вулиця Народного ополчення, будинок 219.

Попередня причина - вибух побутового газу в одній з квартир.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку чоловік підірвав гранату в мікроавтобусі.