У Петербурзі стався вибух в житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Санкт-Петербурзі стався вибух в житловому будинку, інформації про загиблих і постраждалих поки немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Надійшло повідомлення про вибух в під'їзді житлового будинку від очевидців", - повідомили в прес-службі міського ГУ МНС.
Відомостей про постраждалих поки не надходило. Однак в керуючій компанії повідомили, що точна адреса, де сталася надзвичайна подія: вулиця Народного ополчення, будинок 219.
Попередня причина - вибух побутового газу в одній з квартир.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку чоловік підірвав гранату в мікроавтобусі.