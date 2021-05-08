В Первомайске на доме повесили флаг СССР. Полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Первомайске, Николаевская область, на доме повесили флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой. Как повдиомилы в полиции, открыто уголовное производство, передает УНН.
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“7 мая около 18:00 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в городе Первомайск размещено флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой”, — говорится в сообщении.
Добавим
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”.
Напомним
В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.