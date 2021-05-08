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У Первомайську на будинку почепили прапор СРСР. Поліція відкрила справу

У Первомайську на будинку почепили прапор СРСР. Поліція відкрила справу

Київ • УНН

 • 26885 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Первомайську, Миколаївська область, на будинку почепили прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою. Як повідомили у поліції, відкрито кримінальне провадження, передає УНН.

Цитата

"7 травня близько 18:00 у поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у м. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

Нагадаємо

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

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