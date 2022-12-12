В Перу начались протесты против нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Протесты против нового правительства Перу усилились в эти выходные, полиция столкнулась с разъяренными демонстрантами, призвавшими к национальной забастовке, новым выборам и освобождению задержанного бывшего президента Педро Кастильо.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Протесты неуклонно росли, как в среду законодательный орган южноамериканской страны уволил левого Кастильо после того, как он попытался распустить Конгресс и править страной.
Дина Болуарте, бывший прокурор, работавший вице-президентом Кастильо, быстро была приведена к присяге вместо него.
В субботу она представила свой новый кабинет, группу с независимым и технократическим профилем, в состав которой входят восемь женщин.
Она назначила бывшего прокурора Педро Ангуло премьер-министром.
После импичмента Кастильо быстро арестовали, а в воскресенье демонстранты во внутренних городах страны, включая Кахамарку, Арекипу, Уанкайо, Куско и Пуно, требовали его отставки.
Новые столкновения вспыхнули в воскресенье между протестующими и полицией в южном городе Андауайлас, где накануне пострадали 16 мирных жителей и четверо полицейских. Протестующие стреляли из рогаток и камнями, а полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Правый Конгресс заявил, что соберется на экстренную сессию в воскресенье днем для обсуждения кризиса.
Между тем сельские профсоюзы и организации, представляющие коренные народы, призывали начать «бессрочную забастовку» со вторника в поддержку Кастильо, который сам является сыном крестьянской семьи.
Они требовали приостановки работы Конгресса, досрочных выборов и новой конституции, а также немедленного освобождения Кастильо, согласно заявлению Аграрного и сельского фронта Перу, который объединяет около десятка организаций.
Напомним
Президент Перу Педро Кастильо был задержан силами безопасности в среду, согласно сообщению опубликованному национальной полицией, вскоре после того, как Конгресс проголосовал за отстранение его от власти.