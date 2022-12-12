У Перу почалися протести проти нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Протести проти нового уряду Перу посилилися цими вихідними, поліція зіткнулася з розлюченими демонстрантами, які закликали до національного страйку, нових виборів і звільнення затриманого колишнього президента Педро Кастільо.
Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
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Протести неухильно зростали, як у середу законодавчий орган південноамериканської країни звільнив лівого Кастільо після того, як він спробував розпустити Конгрес і правити країною.
Діна Болуарте, колишній прокурор, який працював віце-президентом Кастільо, швидко була приведена до присяги замість нього.
У суботу вона представила свій новий кабінет, групу з незалежним і технократичним профілем, до складу якої входять вісім жінок.
Вона призначила колишнього прокурора Педро Ангуло прем'єр-міністром.
Після імпічменту Кастільйо швидко заарештували, а в неділю демонстранти у внутрішніх містах країни, включаючи Кахамарку, Арекіпу, Уанкайо, Куско та Пуно, вимагали його звільнення.
Нові сутички спалахнули в неділю між протестувальниками та поліцією в південному місті Андауайлас, де напередодні постраждали 16 мирних жителів і четверо поліцейських. Протестувальники стріляли з рогаток і камінням, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.
Правий Конгрес заявив, що збереться на екстрену сесію в неділю вдень для обговорення кризи.
Тим часом сільські профспілки та організації, що представляють корінні народи, закликали розпочати «безстроковий страйк» із вівторка на підтримку Кастільо, який сам є сином селянської сім’ї.
Вони вимагали призупинення роботи Конгресу, дострокових виборів і нової конституції, а також негайного звільнення Кастільо, згідно із заявою Аграрного та сільського фронту Перу, який об’єднує близько десятка організацій.
Нагадаємо
Президент Перу Педро Кастільйо був затриманий силами безпеки в середу, згідно із повідомленням опублікованому національною поліцією, незабаром після того, як Конгрес проголосував за усунення його від влади.