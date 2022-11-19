В аэропорту Перу взлетавший самолет столкнулся с проезжавшей мимо машиной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В соцсетях опубликовали видео и фото, как в Перу взлетавший самолет столкнулся в аэропорту с проезжающей машиной, передает УНН.
Детали
Самолет Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines, совершавший рейс из Лимы в Хулиаку, врезался в пожарный автомобиль во время взлета в международном аэропорту Хорхе Чавеса.
По данным местных СМИ в результате столкновения погибли двое пожарных. Среди пассажиров самолета никто не пострадал.
Напомним
Самолет, перевозивший 53 собаки из Нового Орлеана в приюты штата Висконсин, потерпел крушение на заснеженном поле гольф-клуба. Во время аварийной посадки у самолета оторвало крылья, лайнер врезался в дерево и затем остановился на поле.