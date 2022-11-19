В аеропорту Перу літак, що злітав, зіткнувся з машиною, яка проїжджала повз

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Літак Airbus A320 авіакомпанії LATAM Airlines, який здійснював рейс з Ліми до Хуліаки, врізався в пожежний автомобіль під час зльоту в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса.

За даними місцевих ЗМІ внаслідок зіткнення загинули двоє пожежників. Серед пасажирів літака ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків штату Вісконсін, зазнав аварії на засніженому полі гольф-клубу. Під час аварійної посадки у літака відірвало крила, лайнер врізався у дерево і потім зупинився на полі.