У первой леди Украины появилась страница в Instagram

На странице опубликованы две фотографии супругов в день инаугурации Владимира Александровича. Кроме того, небольшое видео и еще одна фотография опубликована в сторис.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах, вступил в должность Президента Украины.



Как сообщал УНН, сегодня во время инаугурационной речи Владимир Зеленский сообщил, что распускает Верховную Раду и назначает досрочные парламентские выборы. Зеленский дал парламенту два месяца на принятие ряда законов, в частности, Избирательного кодекса и статьи о незаконном обогащении.