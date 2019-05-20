У першої леді України з’явилася сторінка в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У дружини Президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської з’явилась офіційна сторінка в Instagram, передає УНН.
На сторінці опубліковано дві фотографії подружжя у день інавгурації Володимира Олександровича. Крім того, невеличке відео та ще одна світлина опублікована у сторіс.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах, вступив на посаду Президента України.
Як повідомляв УНН, сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський повідомив, що розпускає Верховну Раду та призначає дострокові парламентські вибори. Зеленський дав парламенту два місяці на ухвалення ряду законів, зокрема, Виборчого кодексу та статті про незаконне збагачення.