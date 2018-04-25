В первом квартале строительная отрасль сохранила стабильные показатели

"За первые 3 месяца 2018 года украинские предприятия уже выполнили строительные работы более чем на 18 млрд грн. Это строительные, монтажные и другие работы, которые были проведены во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонтов и тому подобное. По отношению к прошлогодним показателям, это практически те же результаты. Это означает, что строительная отрасль сохранила свои стабильные показатели, которые в 2017-м были для нее рекордными", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 99,5%, зданий - 99,8% (жилых - 96,5%, нежилых - 104,4%).

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Харьковская область (2,1 млрд грн), Днепропетровская область (2 млрд грн), Одесская область (1,6 млрд грн) и г. (4,8 млрд грн). Лидеры по темпам роста - Винницкая (155,6%) и Черновицкая (143,5%) области.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащення составляли 83,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 8,1% и 8,6% соответственно.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.