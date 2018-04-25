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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20163 перегляди

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У першому кварталі будівельна галузь зберегла стабільні показники

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За підсумками січня-березня 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 18,3 млрд грн, індекс будівельної продукції відносно аналогічного періоду 2017 року становить 99,7%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе, пише УНН.

У першому кварталі будівельна галузь зберегла стабільні показники

“За перші 3 місяці 2018 року українські підприємства вже виконали будівельні роботи більш ніж на 18 млрд грн. Це будівельні, монтажні та інші роботи, які були проведені під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів тощо. По відношенню до минулорічних показників, це практично такі ж самі результати. Це означає, що будівельна галузь зберегла свої стабільні показники, які у 2017-му були для неї рекордними”, — сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 99,5%, будівель — 99,8% (житлових — 96,5%, нежитлових — 104,4%).

У розрізі регіонів лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Харківська область (2,1 млрд грн), Дніпропетровська область (2 млрд грн), Одеська область (1,6 млрд грн) та м.Київ (4,8 млрд грн). Лідери за темпами росту — Вінницька (155,6%) та Чернівецька (143,5%) області.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,1% та 8,6% відповідно.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ порівняно з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.

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