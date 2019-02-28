В первый день весны в Киеве ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Завтра, 1 марта в Киеве частично ограничат движение на Южном мостовом переходе. Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Facebook, передает УНН.
"С 10:00 до 15:00 1 марта в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении.
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Напомним, из-за ремонта, в Киеве 19 февраля, частично ограничивали движение на Северном мосту.