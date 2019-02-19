У Києві обмежать рух на Північному мосту

"20 лютого у зв’язку із виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту та на шляхопроводі на перетині вул.Братиславської із вул. Шолом-Алейхема", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, через ремонт, у Києві 13 лютого, частково обмежували рух на Північному мосту та Південному мостовому переході.



