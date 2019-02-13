У Києві обмежать рух транспорту на двох столичних мостах

"У зв’язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття 13 лютого буде частково обмежено рух транспорту: на Північному мосту через р. Дніпро з 10.00 год. до 13.00 год. у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13.00 год. до 20.00 год. у напрямку житлового масиву Оболонь; на Південному мостовому переході з 20.00 год. до 00.00 год. у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00.00 год. до 04.00 год. 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи на мості Патона буде обмежено рух транспорту з 12 по 24 лютого.



