У Києві обмежать рух транспорту на двох столичних мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Києві у середу, 13 лютого, частково обмежать рух на Північному мосту та Південному мостовому переході. Про це повідомляє "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У зв’язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття 13 лютого буде частково обмежено рух транспорту: на Північному мосту через р. Дніпро з 10.00 год. до 13.00 год. у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13.00 год. до 20.00 год. у напрямку житлового масиву Оболонь; на Південному мостовому переході з 20.00 год. до 00.00 год. у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00.00 год. до 04.00 год. 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи на мості Патона буде обмежено рух транспорту з 12 по 24 лютого.