В Киеве ограничат движение транспорта на двух столичных мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киеве в среду, 13 февраля, частично ограничат движение на Северном мосту и Южном мостовом переходе. Об этом сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытие 13 февраля будут частично ограничено движение транспорта: на Северном мосту через р. Днепр с 10.00 ч. до 13.00 ч. в направлении жилого массива Троещина, а также с 13.00 ч. до 20.00 ч. в направлении жилого массива Оболонь, на Южном мостовом переходе с 20.00 ч. до 00.00 ч. в направлении с ул. Бажана на Столичное шоссе, а с 00.00 ч. до 04.00 ч. 14 февраля во направления со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана" , - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве из-зза ремонтных работ на мосту Патона будет ограничено движение транспорта с 12 по 24 февраля.