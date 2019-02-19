В Киеве ограничат движение на Северном мосту

"20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту и на путепроводе на пересечении ул.Братиславская с ул. Шолом-Алейхема", - говорится в сообщении.

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Напомним, из-за ремонта, в Киеве 13 февраля, частично ограничивали движение на Северном мосту и Южном мостовом переходе.



