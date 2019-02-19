У Києві на проїжджій частині провалився асфальт

"Від початку руху змінено трасу слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к та виїзди з ТРЕД 3 на вул. Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі з причини аварії водопроводу та провалу проїжджої частини", - йдеться у повідомленні.

Рух тролейбусів здійснюється вул. Вінницькою, Повітрофлотським шляхопроводом, вул. Смілянською – далі за власною схемою. На місце направлено аварійно-відновлювальні засоби міста.

Нагадаємо, 11 лютого, були продовжені зміни у роботі тролейбусів № 19, №23 через продовження робіт із відновлення проїжджої частини після аварії на мережах "Київводоканалу".



