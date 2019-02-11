Через аварійні роботи тимчасово змінено рух тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Продовжено зміни у роботі тролейбусів № 19, №23 через продовження робіт із відновлення проїжджої частини після аварії на мережах "Київводоканалу". Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс", передає УНН.
"Змінено рух тролейбусів маршрутів №№ 19, 23 через продовження робіт із відновлення проїжджої частини після аварії на мережах "Київводоканалу", - йдеться у повідомленні.
Рух тролейбусів маршруту № 19 організовано до Мотозаводу; маршруту № 23 – вулицею Ю. Іллєнка.
Нагадаємо, через аварію на мережі "Київводоканалу" змінено роботу тролейбусів маршрутів №№ 19, 23 у столиці.