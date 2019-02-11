Из-за аварийных работ временно изменено движение троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Продлены изменения в работе троллейбусов № 19, №23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
"Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала", - говорится в сообщении.
Движение троллейбусов маршрута № 19 организовано в Мотозавода; маршрута № 23 - по улице Ю. Ильенко.
Напомним, из-за аварии на сети "Киевводоканала" изменена работа троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 в столице.