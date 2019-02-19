В Киеве на проезжей части провалился асфальт

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56384 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76067 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129026 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129215 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124811 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160013 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве на проезжей части провалился асфальт

В Киеве на проезжей части провалился асфальт

Киев  •  УНН

 • 12022 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади, обвалилась часть проезжей части из-за аварии водопровода, изменено движение троллейбусов четырех маршрутов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"С начала движения изменено трассу следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЭД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - говорится в сообщении.

Движение троллейбусов осуществляется ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

Напомним, 11 февраля, были продолжены изменения в работе троллейбусов № 19, №23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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