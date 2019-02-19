В Киеве на проезжей части провалился асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади, обвалилась часть проезжей части из-за аварии водопровода, изменено движение троллейбусов четырех маршрутов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Киевпастранс".
"С начала движения изменено трассу следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЭД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - говорится в сообщении.
Движение троллейбусов осуществляется ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.
Напомним, 11 февраля, были продолжены изменения в работе троллейбусов № 19, №23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала".