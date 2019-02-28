У перший день весни у Києві обмежать рух на Південному мосту

"Із 10:00 до 15:00 1 березня у зв’язку із ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту в напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, через ремонт, у Києві 19 лютого, частково обмежували рух на Північному мосту.