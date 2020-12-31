В первые дни января температура снизится - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине 1 января местами ожидается дождливая погода и днем "плюсовая" температура, а уже в последующие два дня, 2-3 января, - будет сухо и станет холоднее - ночью будет держаться мороз. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"1 января ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, на западе с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1 января ночью около 0°, днем 1-6 ° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в южной части 9-14°.
"2-3 января без существенных осадков, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах местами 4-9° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до 10°", - добавили синоптики.
Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.