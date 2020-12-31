У перші дні січня температура знизиться - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Україні 1 січня місцями очікується дощова погода і вдень "плюсова" температура, а вже у наступні два дні, 2-3 січня, - буде сухо і стане холодніше - вночі триматиметься мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"1 січня вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на заході з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 1 січня вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у південній частині 9-14°.
"2-3 січня без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах подекуди 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 10°", - додали синоптики.
Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.