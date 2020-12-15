В период пандемии COVID-19 нельзя игнорировать проблемы больниц — ООН

“Посещая учреждения, в которых нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности”, — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она добавила, что эта ситуация существовала и до пандемии COVID-19, но сейчас такие проявления неравенства уже нельзя игнорировать. Сегодня в таких условиях работают и лечатся почти 1,8 млрд медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и других заболеваний.

Согласно докладу ЮНИСЕФ и ВОЗ, пандемия COVID-19 выявила ряд серьезных недостатков в системах здравоохранения. Оказалось, что в каждой четвертой больнице нет водоснабжения, в каждой третей нет устройств для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи, в каждом десятом учреждении нет вообще никаких предметов санитарии, в том числе туалетов. Треть больниц мира не оснащена безопасными средствами сортировки и утилизации отходов.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой второй больнице и поликлинике нет базового водоснабжения, а в трех из пяти нет туалетов.

“Для того, чтобы обеспечить водоснабжением и санитарией тех, кто трудится на переднем крае борьбы с кризисом, вызванным COVID-19, крайне важно добиться непрерывного поступления финансирования. Для правительств ассигнования на санитарию в учреждениях здравоохранения являются одной из самых экономически эффективных статей расходов”, — подчеркнула директор глобального направления по водным ресурсам группы Всемирного банка Дженнифер Сара.

Данные, опубликованные ВОЗ в октябре, свидетельствуют о высоких показателях заражения медиков: они составляют менее 3% населения, однако на них приходится 14% случаев заражения COVID-19.