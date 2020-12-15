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У період пандемії COVID-19 не можна ігнорувати проблеми лікарень — ООН

Київ • УНН

 • 9774 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У кожному четвертому медичному закладі в світі немає адекватних санітарно-гігієнічних умов, в тому числі водопроводу, що не можна ігнорувати в період пандемії COVID-19. Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.

У період пандемії COVID-19 не можна ігнорувати проблеми лікарень — ООН

“Відвідуючи установи, в яких немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці”, — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона додала, що ця ситуація існувала і до пандемії COVID-19, але зараз такі прояви нерівності вже не можна ігнорувати. Сьогодні в таких умовах працюють і лікуються майже 1,8 млрд медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19 і інших захворювань.

Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ і ВООЗ, пандемія COVID-19 виявила ряд серйозних недоліків в системах охорони здоров’я. Виявилося, що в кожній четвертій лікарні немає водопостачання, в кожній третій немає пристроїв для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги, в кожному десятому закладі немає взагалі ніяких предметів санітарії, в тому числі туалетів. Третина лікарень світу не оснащена безпечними засобами сортування і утилізації відходів.

Найбільш несприятлива ситуація склалася в 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці немає базового водопостачання, а в трьох з п’яти немає туалетів.

“Для того, щоб забезпечити водопостачанням і санітарією тих, хто трудиться на передовій боротьби з кризою, викликаною COVID-19, вкрай важливо домогтися безперервного надходження фінансування. Для урядів асигнування на санітарію в установах охорони здоров’я є однією з найбільш економічно ефективних статей витрат”, — підкреслила директор глобального напрямку з водних ресурсів групи Світового банку Дженніфер Сара.

Дані, опубліковані ВООЗ в жовтні, свідчать про високі показники зараження медиків: вони складають менше 3% населення, проте на них припадає 14% випадків зараження COVID-19.

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