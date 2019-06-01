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В перестрелке с боевиками на границе с Ираном погибли трое турецких военных

В перестрелке с боевиками на границе с Ираном погибли трое турецких военных

Киев  •  УНН

 • 7978 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. На турецко-иранской границе в провинции Игдыр произошла перестрелка между силами безопасности Турции и группой террористов, в результате чего погибли три и ранения получили четыре военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Анадолу.

По данным агентства, пострадавшие военнослужащие доставлены в государственную больницу Игдыра, тела погибших - в морг той же больницы. Несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших скончался. Таким образом, число погибших в результате перестрелки возросло до трех.

В районе, в который было направлено подкрепление, проводится операция по поимке террористов. Бронетранспортер, доставлявший подкрепление в район перестрелки, перевернулся, в результате чего легкие ранения получили трое военных.
Пострадавшие также доставлены в государственную больницу Игдыра.

Напомним, в афганской столице Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна военных США, в результате были ранены четверо американских военнослужащих.

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