В перестрелке с боевиками на границе с Ираном погибли трое турецких военных

По данным агентства, пострадавшие военнослужащие доставлены в государственную больницу Игдыра, тела погибших - в морг той же больницы. Несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших скончался. Таким образом, число погибших в результате перестрелки возросло до трех.



В районе, в который было направлено подкрепление, проводится операция по поимке террористов. Бронетранспортер, доставлявший подкрепление в район перестрелки, перевернулся, в результате чего легкие ранения получили трое военных.

Пострадавшие также доставлены в государственную больницу Игдыра.



Напомним, в афганской столице Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна военных США, в результате были ранены четверо американских военнослужащих.