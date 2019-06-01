У перестрілці з бойовиками на кордоні з Іраном загинули троє турецьких військових

За даними агентства, постраждалі військовослужбовці доставлені в державну лікарню Ігдир, тіла загиблих - в морг тієї ж лікарні. Незважаючи на всі зусилля лікарів, один з постраждалих помер. Таким чином, число загиблих в результаті перестрілки зросла до трьох.



У районі, в який було направлено підкріплення, проводиться операція по затриманню терористів. Бронетранспортер, який доставляв підкріплення в район перестрілки, перекинувся, в результаті чого легкі поранення отримали троє військових.

Постраждалі також доставлені в державну лікарню Ігдир.



Нагадаємо, в афганській столиці Кабулі вибухнув замінований автомобіль, метою атаки була колона військових США, в результаті було поранено четверо американських військовослужбовців.